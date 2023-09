Hva er egentlig definisjonen på en vinbar? Et godt vinutvalg er selvsagt viktig, og man bør tilby mange viner på glass. Det er også fint at man serverer noe salt til vinen som ost, skinke, mandler og oliven. Flere vinbarer har også et meget godt utvalg av varme og kalde retter.

Her er 12 av våre favoritter!