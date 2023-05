Cristian Mungiu sto i bresjen for en sjeldent begavet rumensk filmgenerasjon med Gullpalme-vinneren «4 måneder, 3 uker og 2 dager» i 2007.

Siden har han vært et barometer, ikke bare for denne rumenske bølgen, men for den rumenske nasjonens anstrengelser med å finne veien ut av et korrupt post-diktatur.