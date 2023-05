Street food. Det er blitt ekstremt populært å ha med navnet street food i menyen. Der Peppern Gror, New Delhi, Listen to Baljit og Masala Politics har alle street food. Navnet gir kanskje inntrykk av at spisestedet er rimelig og uformelt, men hos mange steder er det bare et annet ord for forrett/en mindre rett. Litt sånn er det også hos Ricksha Pakistani Street Food ved Rådhuset.