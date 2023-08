Her får du

Takeaway-favoritten har vokst. Mulig det var et feilgrep.

At jeg er over snittet interessert i mat, gjenspeiles ganske greit i min Instagram-feed. Og er det én ting algoritmene har gitt meg inntrykk av, er det at Jungel pizza er blant de beste i byens pizza-game.

Så nå tror jeg at jeg banner i kirken, for pizzaen jeg fikk på Torshov, var godt under middels.