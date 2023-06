Hvor ofte har du fått skikkelig god service på en uteservering? To ganger? Aldri? Det er liksom forventet at man skal vente vinter og vår når solen skinner, og mange er ute for å nyte god mat og kald drikke. Jeg har fått ynkelig service på Park 29 tidligere og er spent på om ting har bedret seg siden forrige besøk.