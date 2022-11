Indrefilet rett fra frysen? Dere kan bedre, Nam Kang!

Det hadde vært så velkomment om Nam Kang laget skikkelig god mat. Stedet ligger nesten perfekt til, midt i en stripe av restauranter og vinbarer på Fredensborg. Men den fremstår mer folkelig og nedpå enn sine naboer.

Utenfor sitter en fast gjeng og drikker øl. Inne finnes en stor meny med koreanske og japanske retter. Slik minner litt om nå bejublede Szechuan Chengdus tidlige dager, der de kinesiske smakene sitter som et skudd. Det finnes en plass for et tilsvarende sted med koreansk. Nam Kang fyller ikke den plassen.