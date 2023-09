Lasagnen ser ut som et slakt på Enoteca vinbar

Et tilgjengelig sted for et enkelt glass vin og mat du blir mett av.

Langs gaten i Bygdøy allé ligger et lite lokale der det alltid sitter folk. «Enoteca vinbar» står det over to store vinduer, og på hver side av dem sitter trofaste gjester. Single som tar en pasta og et glass. To kompiser i blå skjorter. Små venninnegjenger med høy latter og et ungt par med en veldig liten hund.

Etter et besøk er det ikke lett å forstå hvorfor de strømmer til. For dette er ingen god vinbar. Heller ikke et godt kjøkken. Jeg tror nøkkelen må være at restauranten dekker noen grunnleggende Frogner-behov (se parenteser).