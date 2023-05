Her får du

Oppsummeringen er for abonnenter

Les et utdrag

Engelske oster og en ungarsk drømmerett. Vinbaren til den populære restauranten fortjener et besøk.

The little pickle har vært en favoritt siden de åpnet dørene for halvannet år siden. Da vi anmeldte restauranten i februar i fjor trillet vi en 5-er.

Da fikk restauranten skryt for å ha et avslappet miljø og veldig gode retter.