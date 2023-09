Da Veslemøy Hvidsten åpnet vinbar i 2019, måtte hun overbevise både ansatte og gjester om at det var en god idé å servere toast med ansjos. I dag er retten den eneste de aldri kan tukle med.

Kjøkkensjef Andreas Snoken Kvamme følte han gjorde noe «livsfarlig» da han dynket et stykke brød i ramsalt ansjos og satte det på menyen hos Fat City på Grünerløkka. Et snaut år etter at vinbaren åpnet, er ansjostoasten stadig en snakkis – og en bestselger.