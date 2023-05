«If it ain't broke, don't fix it», er det noe som heter. Siden Bass åpnet i 2016, har de vært kjent for en tilbakelent stil. I tillegg til tradisjonell bordsetning, har det vært et sted venner og kjærestepar dropper innom for et godt glass og noe å tygge i på barkrakkene.

Eek beroliger med at Bass har beholdt stilen fra tidligere. Maten vil være i samme gata som før.

– Vi har fått inn nye bord, slipt ned eikefinéren i baren og sofaen og fått varme lys i taket. Stilen blir veldig lik som det var før, sier han.