Henter krydder og sauser i Vietnam når hun åpner sin tredje Oslo-restaurant

I Asia tror de på lykke- og ulykkestall. Tallet åtte er et lykketall og derfor gjennomgående på den nye restauranten Eight i Hegdehaugsveien. I tillegg til det åpenbare i navnet er for eksempel inngangen pyntet med 28 vietnamesiske stråhatter.

– Tallet åtte forbindes med velstand i Kina. Vi skal ha 28 retter på menyen, og restauranten åpner dørene klokken 17, altså én pluss syv.

Det sier eier og daglig leder Jana Le. Tirsdag åpnet hun Eight i lokalene som inntil nylig huset thailandske Ahaan . Ahaan stengte i forbindelse med at søsterrestauranten Plah flyttet inn i luksushotellet Sommerro tidligere i høst.

Mer enn en nudelbar

Også Eight tar for seg av det moderne asiatiske kjøkkenet.

– Vi ønsker å få frem de tradisjonelle asiatiske smakene og samtidig leke litt med rettene og vri om på dem. Jeg kombinerer gjerne et krydder fra Japan med et fra Vietnam i samme rett, sier Le.