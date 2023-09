Jeg vil egentlig alltid at livet mitt skal foregå på et filmsett. Jeg trenger ikke leve som i en film. Til det blir det for mye drama og for lite hverdag. Men trangen til å være omkranset av et slags estetisk skall er sterk.

Nå som høsten har begynt male løvtrærne og rettferdiggjort fyring i peisen, kjenner jeg på en trang etter omgivelser som hyller denne tiden.