Her kan du løpe i trapper i Oslo

Løpe-eldorado i Linderudkollen

Seig trapp, men latterlig fin utsikt på toppen.

Metalltrapp i to seksjoner. Dype trinn i starten, her må man ta lange steg. Et stykke å dra for de aller fleste, men her er vi ved trappeløpings eldorado.

Praktisk info: Det er en kafé i bunnen. Ta belønningen her?