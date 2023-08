Det er nok et hjertesukk for mange at hverdagen er tilbake for fullt. Heldigvis har jeg gode nyheter til deg:

Denne helgen er det bare å tre på seg finstasen og danseskoene eller finner frem badetøyet du har pakket ned for sommeren. Det blir festivalbonanza, gratis badstue og matløype på fjonge Frogner.