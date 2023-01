De to populære utestedene Khartoum og Godthåb stenger dørene for godt. Årsak? Krise etter krise.

Marthe Øvergård, journalist Øystein Tronsli Drabløs, journalist 9. jan. 2023

– Det går mot slutten, sier Oda Horgen, daglig leder for begge steder. Khartoum er et kunstsenter og utested som åpnet i 2017. Det ligger i Bernt Ankers gate, en sidegate til Torggata. Siden den gang er det blitt et av byens mest mangfoldige utesteder midt i byen. Godthåb åpnet dørene året etter på Grønland. Fulle dansegulv begge steder til tross: Lørdag inviterer de til aller siste dans. På grunn av dårlig økonomi har de ikke rukket å betale skatter og avgifter i tide, forteller Horgen. Dermed kom konkursvarselet fra Skatteetaten til Godthåb. På Khartoum har det ikke gått like langt enda, men eierne ser på salg for å unngå konkurs også her. – Vi har slitt med terminer inn i dette året som har hengt over oss, sier Horgen. Det skyldes en rekke kriser de siste årene. Og at gjestene deres har endret vanene sine. I desember skrev Horgen et Facebook-innlegg om at Godthåp hadde problemer. Til Avisa Oslo sa Horgen samtidig at hun håpet folk ville tenke nøye gjennom hvor de legger igjen pengene sine.

På Khartoum har mange danset seg inn i de sene nattetimer. Foto: Tomm W. Christiansen / Aftenposten

«Kjenner at folk har mindre å rutte med» Horgen forteller at barene holdt ut i pandemien. Men det bygget seg opp et stort etterslep av regninger. Håpet var at slutten på pandemien skulle bli starten på bedre tider. Det ble det kort fortalt ikke, sier hun. Og utestedene rakk ikke hente seg inn før en ny krise meldte seg. – Januar og februar er en kjent nedgangsperiode i utelivet. Vi hadde et håp om at julebordsesongen skulle gi oss litt mer å gå på i møte med det nye året, men sånn ble det ikke. – Det er bittert at det kom nok en dårlig periode, sier hun. Rekorddyr strøm, prisvekst og etterdønningene av korona rammer utelivet hardt. Og når selskapene skylder skatt og statlige avgifter, ryker også strømstøtten, forteller Horgen. Økte priser og kostnader påvirker også hvordan gjestene bruker utestedene, sier hun. – Vi har like mange gjester som tidligere, men de legger igjen mindre penger. Kostnadene til ansatte og vakthold er jo fortsatt det samme, men inntektene er mindre.

Den instavennlige veggen på takterrassen til Godthåb på Grønland er godt synlig fra hovedfartsåren i bydelen. Foto: Dan P. Neegaard

«Trist for byen vår» Begge stedene var kjent for dansegulvene sine. Én av DJ-ene som har vært med på å fylle de kveld etter kveld , er Nasim Iranpour Mashak. Hun tar særlig nyheten om nedleggelsen av Khartoum tungt. – Jeg har ikke klart å fordøye det helt ennå. Jeg har et tett forhold til både stedet og eierne. Dette er trist for byen vår. Det var et sted man kunne føle litt på solen, selv nå midt på vinteren.

Dette ser du for siste gang de neste helgene: Nasim Iranpour Mashak, eller DJ Daeva, bak spakene på Khartoum. Foto: Paal Audestad

Mashak minner om at Khartoum har vært langt mer enn bare et utested. Gjennom kunstsenteret har de vist frem andre kulturer for byens befolkning. – Det har vært som et andre hjem for mange som har bakgrunn fra andre land. Et sted hvor alle treffes, uavhengig av tro, kjønn eller hvor man kommer fra, sier Mashak. Nå skal hun spille de to siste lørdagene Khartoum holder åpent. Utestedet har delt sistedansen i to, og stenger endelig 21. januar. – Det har vært et kjernested i byen. Dem er det ikke mange av, sier hun.