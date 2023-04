Det så ut som en vanlig nyhetsoverskrift. «Bergenstoget plyndret i natt» sto det på Aftenpostens forside for 100 år siden. Mange bekymrede pårørende til togpassasjerer kontaktet politiet for å sjekke. Det hele var et reklamestunt for en roman. Alt oppstyret førte til myten om at tradisjonen med påskekrim startet her.