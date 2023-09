Ufrivillig komisk «Ungkaren»

Oppsummeringen er for abonnenter

Les et utdrag

Da «Ungkaren» og «Jakten på kjærligheten» hadde premiere i Norge for 20 år siden, var programmene grenseoverskridende og en smule provoserende. Én person datet flere på en gang. Ganske uhørt. Det sosiale eksperimentet utløste både sjalusi, tårer, romantikk og uforglemmelig kleine TV-øyeblikk.

Siden den gang har normene for dating flyttet seg. Apper som Tinder har gjort det mer akseptert å sjonglere flere beilere samtidig. Grunnleggeren av Match har likevel påpekt at kvinner er veldig opptatt av at tradisjonelle datingritualer skal følges.