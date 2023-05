Hurra! Det er mai! En av årets fineste måneder, eller?

Tidenes morsomste løp skjer på lørdag, altså Tom Waits-løpet. Alle (over 18 år) kan delta, og løpet er en god erstatning for alle oss (ink. meg) som ikke har meldt oss på Holmenkollstafetten med jobben for neste helg. Målet er bare å ha det hyggelig, også er det en forutsetning at du er liker å dra på pub, da.