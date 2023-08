Vinden rufser deg så vidt i håret, en iskald øl i hånden og på scenen står et band eller en artist du aldri har hørt om eller på. Likevel kjenner du det i hele kroppen og elsker det du hører.

Dette er drømmen på festival, i hvert fall for noen av oss. Å snuble over gøye, gode eller gripende konsertopplevelser fra overraskende hold. Vil du øke sjansen for at dette skjer deg under Øya, bør du sjekke ut minst én av artistene som våre anmeldere trekker frem.