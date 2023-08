Oppsummeringen er for abonnenter

Tenåringer ønsker mest av alt bekreftelse fra verden der ute. At du tilfeldigvis er en mutantskilpadde fra et feilslått vitenskapelig eksperiment, endrer ikke på det. Du vil henge sammen med jevnaldrende.

Men faren din, som tilfeldigvis er en storvokst rotte etter samme mislykkede eksperiment, insisterer på at du holder deg hjemme. New York er en farlig by, og du kan ikke stole på menneskene, hevder han.