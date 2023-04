Du digger Else Kåss Furuseth og er nysgjerrig på hennes livsstilsendring

«Helsekost Furuseth» fremstår som ukritisk reklame for Fjordland.

Else Kåss Furuseth (42) er en modig og prisbelønnet ambassadør for åpenhet om mental helse. Hennes nye livsstilsprogram skal handle om at hun døyver vonde følelser med mat, ifølge egenreklamen. Nå skal Kåss Furuseth sette flomlys på en underbelyst spiseforstyrrelse i Norge.

Allerede i første episode saboteres dette poenget, som kunne differensiert «Helsekost Furuseth» fra andre serier om å få sunnere vaner.