Black Napkins på Røa har bedre stemning enn mat

Her får du

Oppsummeringen er for abonnenter

Les et utdrag

Det er overraskende hyggelig å sitte på torget mellom et kjøpesenter, en T-banestasjon og et bibliotek.

Vi har tatt banen til Røa, tuslet opp noen trapper. Nå står vi ved inngangen til den japanske restauranten Black Napkins. Inne er det grønt, høyt under taket og moderne. Bak baren står kokken og jobber.

Det er Lofthus samvirkelag som driver restauranten. Og ja, Lofthus er kanskje mest kjent for pizzaen sin. Men de burde være like kjent for å tenke utenfor boksen.