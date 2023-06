Når Pantera entrer Ekebergsletta, mottas de som metalguder. Publikum er i lykkelig ekstase. Da bandet annonserte gjenforening etter nesten 20 års opphold, var det ingen garanti at stemningen skulle være så vakker. Veien hit har vært lang, så litt bakgrunn trengs:

Den viktigste grunnen til at Pantera kan stå på scenen på Tons of Rock, er at to av medlemmene er døde.