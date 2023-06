Mørke skyer truer over pariserhjulet på Ekebergsletta, men det stopper ikke festivalfolket på rockefestivalen Tons of Rock. Dette er tydeligvis stedet for mennesker med merch. Du vet, band-T-skjorter og sånn. (Se faktaboks nederst i saken for eksempler på ellevill merch.)

Én av dem som har på seg en sånn, er Astrid Sofie Bakke. En jeans-vest full av bandlogoer har hun på. Bandlogoene er på patches, eller tøymerker om du vil, som hun har kjøpt i merch-boder på konserter.