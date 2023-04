Mange har reist på fjellet for å stå på ski, sitte foran peisen med et glass vin eller en kopp te og lese en av de mange bøkene man aldri ellers får tid til. På kvelden samles venner og familie rundt bordet for å krangle over et brett.

Men du trenger ikke fjellet for å konkurrere, le og krangle. Her i Oslo kan du kjenne både på bypulsen, ta noen øl og spille noe du selv ikke eier. Rundt om i byen er det nemlig et flust av barer som har brettspill.