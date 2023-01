Du våkner i helgen, dagen ligger som en herlig oase av fritid fremfor deg. Tid for å unne seg noe, tenker du og bestemmer deg for å ta en sen frokost ute. Men hvor går du for en deilig brunsj?

Brunsj er et lånord fra engelsk, hvor ordene for frokost og lunsj er blitt klasket sammen som en sandwich. En sen frokost ute skal by på god kaffe, mat som enten gir glede eller utfordrer. Alt sammen i et lokale som gir følelse av hygge, velvære og et avbrudd fra hverdagen.

Her er seks brunsjsteder vi anbefaler: