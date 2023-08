Fellesferien er over, det er på tide å leve for helgen igjen. Denne helgen kan du dra på dagsfylla med dartentusiaster fra BI eller danse til naboklagene renner inn. Noe å leve for, spør du meg.

Selv planla jeg å ta en rolig helg for å lade opp til Øya, men det spørs om det er mulig å motstå fristelsen.