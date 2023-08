Er du interessert i kunst – eller vin – har du kanskje vært på auksjon her. Blomquists kunsthandel har ligget i Tordenskiolds gate siden 1914. Blant mye annet kan stedet vise til at det var her Edvard Munch i 1918 stilte ut sine viktigste bilder for første gang, nemlig serien «Livsfrisen».

Ifølge daglig leder Knut Forsberg var Blomqvist Munchs faste gallerist i Norge.