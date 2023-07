Her får du

Radisson Blue Plaza har fått ny takterrasse. Her er det mye å pirke på!

Kort tid etter at flotte Torgterrassen åpnet dørene, klinker Radisson Blue Plaza til med splitter nye The Top terrace. Her tar du heisen opp 34 etasjer i Norges høyeste bygning og går opp en trapp til den nyåpnede terrassen. Allerede i døren får vi kveldens første overraskelse.