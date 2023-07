Du har hørt ihjel Spotify-listene dine. Danset ferdig klubbmusikken. Savnet etter levende musikere som spiller sammen, har vokst seg stort. Men kanskje tillater ikke budsjettet konsertbilletter akkurat nå.

Da er det fint at Oslo har flere utesteder med livemusikk. Selv om pils er dyrt for tiden , er inngangen til de fleste av disse helt gratis. Noen scener har faste gigger andre mer sporadisk. Og de tiltrekker seg alt fra 20- til 60-åringer. Blant disse 13 forslagene er det noe for de fleste: