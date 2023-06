Rett bak Bussterminalen yrer bylivet. Lokalt næringsliv, barer, et enormt mattilbud og et stort utvalg råvarer, gjør Grønland til et område helt utenom det vanlige.

Det er ikke til å stikke under stolen at området den siste tiden har vært i hardt vær . Utfordringene er mange, men Grønland er likevel mer enn narkosalg og kriminalitet.