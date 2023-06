Sommer, sol og utallige gratiskonserter. Hva kan vel være bedre? Men med over 50 scener og 500 konserter og DJ-sett, hva bør du prioritere for å få en best mulig dag?

Vi har snakket med en festivalbooker, en musikkanmelder og programlederen i Urørt for å finne ut av hvem du bør se og hvilke scener du bør sjekke ut.