Det er sjelden Buddha slipper til for barn. Men vi blir aldri kjent med ham i denne filmen som er livredd for å kjede de minste.

Den kinesiske fortellingen «Reisen mot vest» fra 1590-årene er blitt adaptert et sekstitall ganger til filmen, for ikke å snakke om alle teater-, opera-, spill- og serieversjonene.

Fortellingen er så mytisk og fleksibel at alle har tatt den til inntekt for sitt syn: Kinas landsfader Mao hadde sans for Apekongen, den sentrale figuren, fordi denne utfordrer de tradisjonelle gudene i himmelen. Ja, også i denne nye versjonen tisser apen på hånden til selveste sjefen over himmelriket, Buddha.