I høst skrev vi en guide over hundevennlig serveringssteder i Oslo. I ettertid har vi fått inn en rekke andre gode forslag. Vi kan jo ikke holde disse stedene for oss selv! Så her har du 24 steder der du kan ta med din lille kamerat på både inne- og uteservering. Vi har kontrollsjekket med stedene at de faktisk er hundevennlige.