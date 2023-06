Oppsummeringen er for abonnenter

Det er noe spesielt med norsk og nordisk elektronika. En tre timer lang dokumentar gjør sitt for å vise hva.

Begrepet hentes fra en låt med det engelske bandet Ultravox fra 1984, men ble populært først etter at Robyn fikk en monsterhit med «Dancing On My Own» i 2010. I dag oppsummerer det på mange måter historien om nordisk elektronika:

«Dancing with tears in my eyes».