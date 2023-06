En verdig avslutning for Harrison Ford, men ikke nødvendigvis for Indiana Jones.

Den første halvtimen av den siste Indiana Jones-filmen skaper en underlig spenning. Her gjenintroduseres vi for en ung utgave av Harrison Ford og tror for et øyeblikk at det er genuine klipp fra første filmen. Ved hjelp av alle bildene fra den første filmen gir filmskaperne oss en liten smakebit på hva kunstig intelligens allerede nå kan utrette.

Harrison Ford ser uforskammet godt ut. Selv det komisk forvirrede blikket er med. Men da Ford og hans partner in crime, Basil (Toby Jones), kaster seg på et tog i dundrende fart gjennom Europa under andre verdenskrigs siste dager, gjennomskuer vi bløffen.