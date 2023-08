Det er kanskje ikke så lett å se for seg nå, men Øya startet i sin tid (1999) opp for å være en festival for de mindre kjente norske artistene. Et hjem for alle disse småstjernene og (rocke)talentene som aldri fikk spillerom hos de store (les Quart-festivalen).

24 år senere er Øya selv blant de største, men de mer ukjente talentene inviteres fortsatt med på festen. Som norsk-filippinske Hillari Alison Conlu (18). Onsdag på Vindfruen-scenen beviser hun definitivt hvorfor. Men er dessverre uheldig med et par andre ting.