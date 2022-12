Ikke bra nok!

Streetfood inspirert av matbodene i Hongkong og rundt i Asia. Har også take away.

Den asiatiske restauranten Asian Box har holdt det gående siden 2016 med asiatisk streetfood og smaker fra hele asia. Her går man bredt ut. «Vi har fokus på kinesisk, vietnamesisk, thailandsk, japansk, indisk og koreansk med crossover mot det franske kjøkken». Allerede her burde man ane ugler i mosen.

Fint fargerikt bilde på den ene veggen. Foto: Monika Strømdahl.

Kaldt innendørs Vi er tidlig ute en hverdag, men det har allerede ankommet flere familier. Lokalet har et stort fargerikt bilde på den ene veggen, men ellers er interiøret meget enkelt. Flere plasser har en stusslig plassering og det er veldig kaldt i restauranten. Det virker også som om kokker og servitører har åpnet dørene litt sent denne dagen. Her er mye styr på kjøkkenet, og vi sitter og blomstrer i 15 minutter uten menyer eller noe tilbud om et glass med vann.

Her trenger du ikke gå inn. Foto: Monica Strømdahl

Asiatiske småretter Menyen består av mye asiatisk tapas, mindre deleretter, samt fem ulike hovedretter. I tillegg har de en tastingmeny til 750 kroner med smaker fra menyen samt noen andre munnfuller. Vi tester ut en del av de asiatiske smårettene, blir anbefalt 4–6 retter for oss to, og bestiller en Kirin-øl. Den er heldigvis på 0,5 liter, for det går i snegletempo med maten. Vi har spurt om det er lurt å bestille en og en rett for å slippe å få alt samtidig, men det trenger vi ikke, opplyser servitøren. Særlig!

Et kjapt måltid Edamamebønnene kommer først med fin tyggemotstand og en smak av ingefær. Her er også et godt dryss med havsalt på toppen. Deretter går det 15 minutter før vi har alle de andre rettene plassert på bordet. Fint for barnefamilier med sultne og utålmodige barn, men måltidet går vel kjapt unna for vår del. Det mest «positive» er at det er såpass kaldt i lokalet, så vi orker ikke bli lenge uansett.

God reketartar med vårløk. Foto: Erik Gulbrandsen

Rekecocktail En av de beste rettene er laksetartar. En cocktailglass er fylt med en kremete blanding av mye laksebiter, syltede grønnsaker og masse knasende sprø vårløk. Ulike teksturer og mye smak i en enkel rett til fine 139 kroner. Denne retten skal være kald, men vi er litt usikre på de neste smakene. Argentinske villreker er lekkert presentert, men kalde når vi spiser dem. De er faste i konsistensen, men drukner noe i kull- og bambuspaneringen og en tam chilimajones. Rundt reken ligger en nokså søt soyasaus, litt lakserogn og en noe uforløst, halv avokado. En middels rett man burde blandet på en bedre måte.

Restaurant i to etasjer. Foto: Monika Strømdahl

Feit svin Et tips til restauranter med lav bemanning er å sette vinflasken på bordet. Vi klarer fint å skjenke i vin selv, for det er irriterende å sitte med tomme glass og en vinflaske langt unna. Klarer man ikke å følge opp gjestene, er det bedre å gjøre det mest mulig lettvint for seg selv. En av kveldens mest skuffende retter er bresert tynnribbe, også den servert nesten kald. Den har ligget i en kryddermarinade i tre dager og deretter langtidskokt, men er ekstremt fettete. I tillegg er den japanske tonton-sausen rundt for søtladen og 187 kroner altfor høyt.

Gode Bun Buns. Foto: Erik Gulbrandsen

Gode buns «Asian roll» byr på langtidsstekt indrefilet som det burde smakt mer av. Biten går i oppløsning når vi prøver å løfte den opp fra asjetten, men kjøttet er mørt, risen god og det smaker godt med masse kimchi til. Denne er også kald, men det er muligens meningen? Kveldens smaksmessige høydepunkt og beste kjøp for pengene er Bun Buns. Dampede, saftige buns er fylt med konfitert andekjøtt med mye smak, masse rødløk, vårløk og en umamirik og småspicy XO saus. Her leverer Asian Box, men det er mange andre ting å rette på.

Vurdering Miljø 2 Mat 3 Service 2 Meny 3 Verdi for pengene 2