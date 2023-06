Her får du

Oppsummeringen er for abonnenter

Les et utdrag

Det franske konditoriet Mendel’s åpnet på Bislett for et par år siden. De fikk fort oppmerksomhet for en kakedisk det var umulig å gå forbi.

Jeg var en av dem som snakket høyt om deres syrlige sitronterter og perfekt seige makroner.