Salt får fem nye år på Langkaia

Selv om Salt på egen hjemmesiden kaller seg for «et nomadisk kunstprosjekt», har drømmen vært å få bli der.

Men tilbudet har vært midlertidig og leiekontraktene kun for to år av gangen. Den siste kontrakten går ut ved utgangen av året.

I dag består stedet av et stort område med flere scener, barer, food trucks og populære saunaer. Bare hittil i år har de solgt 82.000 billetter til arrangementer og sauna, og hatt 500.000 gjester innom serveringen.

Før Salt ble åpnet, var det bare parkeringsplass her.

– Mangfoldig tilbud og godt byliv

Eiendoms- og markedsdirektør i Hav Eiendom, Kjetil Krutnes, mener Bjørvika har hatt en fantastisk utvikling de siste årene. Hav Eiendom eier store deler av arealene i Bjørvika.

– Hav Eiendom har helt siden starten vært opptatt av å legge til rette for et mangfoldig tilbud og godt byliv for alle, skriver han i en e-post og legger til:

– Salt tilfører Bjørvika unike kvaliteter som vi er glade for å ha med videre i sjøfronten.