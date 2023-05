For to og et halvt år siden utga den svenske klimaaktivisten og professoren i human økologi Andreas Malm boken «How to Blow Up a Pipeline». Den argumenterer for at klimabevegelsen bør forlate sitt pasifistiske ståsted og ta i bruk sabotasje.

Flere kritikere påpekte at tittelen burde ha vært «Hvorfor» heller enn «Hvordan», siden teksten ikke beskriver fremgangsmåter.