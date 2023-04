Oppsummeringen er for abonnenter

I tegneserien «The Department of Truth» går det for seg om dagen. James Tyion IVs besettende konspirasjonsepos forteller om den mystiske Sannhetsavdelingen. Byrået ledes av Lee Harvey Oswald. Jobben er å regulere konspirasjonsteorier. I seriens verden er det slik at når nok folk tror på noe, blir det sannhet. Dette må myndighetene kontrollere.

Tegneserien er like fengslende som «The X-Files» var på tidlig 90-tall. «The Department of Truth» er det mest eksplosive som foregår der ute i konspirasjonsfiksjonen for tiden.