Oppsummeringen er for abonnenter

Les et utdrag

Det er ikke ofte krimbøker vinner de mest prestisjetunge litteraturprisene. Men i 1994 mottok svenske Kerstin Ekman selveste Nordisk råds litteraturpris for romanen «Hendelser ved vann».

Det ambisiøse plottet sirkulerer rundt et uoppklart dobbeltdrap. På midtsommeraften i 1973 blir to mennesker funnet drept i skogen ved den fiktive bygda Svartvattnet i Nord-Sverige. En av dem som var i skogen den natten, er Annie. 18 år senere får hun på nytt et glimt av det hun tror er gjerningspersonen. Annie (Pernilla August) blir livredd og forsvinner rett etterpå.