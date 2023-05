Oppsummeringen er for abonnenter

Han innyndet seg hos Agnetha Fältskog, så raknet alt. Men er det greit at en dømt forfølger får fortelle sin historie, når hun tier?

Historien er knapt til å tro: Nederlandske Gert van der Graaf (57) er så besatt av Abbas Agnetha Fältskog at han lærer svensk, flytter inn i et hus rett ved henne og angivelig innleder et kort forhold til den verdenskjente sangeren på slutten av 90-tallet.

Senere går Fältskog til sak mot ham, og han blir utvist fra Sverige i to år.