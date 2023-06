Katla, Blå, Pjoltergeist og Rebell er alle kjente og etablerte steder her i byen. Disse stedene er blant arbeidsplassene som står på CV-en til de som nå skal ta over driften av over driften på Klosterkroa på Hovedøya. Stedet ligger midt på øya og er noe av det første gjestene møter på vei innover.

– Vi gleder oss til å komme i gang, sier Willy Eikeland. Han er barsjef og eier av det bok-utsmykkede vannhullet Makulator. Nå skal han også ha ansvaret for den daglige driften av Klosterkroa.