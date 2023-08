«Hans» har tilsynelatende forlatt oss, og kveldens headliner skal innta scenen. Wizkid, som egentlig heter Ayodeji Ibrahim Balogun, startet karrieren i det nigerianske boybandet Glorious Five, men er best kjent for å bringe afrobeat-sjangeren inn i fremtiden.

Noen hundre millioner strømminger, utsolgte konserter verden over, og så videre. Men funker det foran et halvtent Øya-publikum? Eh, nei.