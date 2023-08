Soulartisten Beharie har fått en bråstart på karrieren.

Karen fra Sandnes var en stund en av disse lovende «snakkisene» i musikkbransjen, omfavnet av blant annet Thomas Dybdahl, men en totalt ukjent artist for de aller fleste. I alle fall frem til han fremførte låten «I Wish I Was You» live under utdelingen av spellemannprisen i fjor.