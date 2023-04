Denne våren er det flere morsomme og fargerike konsepter å glede seg til: Oslos nyeste kjellerlokale med et spenstig lysshow, en av Norges beste kokker åpner restaurant på Løkka og rett ved Frognerparken åpner en «jungelbar».

Å åpne et nytt sted kan by på flere utfordringer – alt fra streik med ølmangel og vannlekkasje. Ta derfor høyde for at åpningsdatoene kan endre seg noe.