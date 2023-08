Den aristokratiske og sexy Dracula er fraværende i André Øvredals nye Hollywood-film. I stedet møter vi greven kun som et Gollum-aktig monster i denne horrorfilmen.

Øvredal har spesialisert seg på sjangeren. Etter brakdebuten med «Trolljegeren» (2010), har nordmannen laget horrorfilmene «The Autopsy of Jane Doe» (2016) og «Scary Stories to Tell in the Dark» (2019) i USA.