Bilverksted blir nabolagsbar

Designstudio Hoi Oslo og vennegjengen i Byrået As skal renovere et gammelt bilverksted. Det blir nå en nabolagsbar på Galgeberg, rett ved siden av kafé Kiosk Oslo. Stedet går under navnet Galgeberg Auto.

Bilverkstedet, som stengte i 2019, er fra 1922 og ble bygget på i 1960.

Her skal du få et lite og godt utvalg viner på tapp, øl og enkel servering av oster, spekemat og annen barsnacks. Konseptet er inspirert av lokale bygninger og historie. Galgeberg Auto skal være et rolig sted for folk som liker ujålete kvalitet.

•Hoi Oslo og Byrået As håper å åpne Galgeberg Auto i St. Halvards gate 71B før sommeren.